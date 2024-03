Presidente do Palmeiras. “Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte”

A presidente do Palmeiras é atualmente a chefe de delegação da seleção brasileira e, nessa qualidade, comentou os recentes casos judiciais em que estão envolvidos os antigos internacionais Dani Alves e Robinho. Leila Pereira não poupa nas palavras.

“Ninguém diz nada [sobre este tema na Confederação Brasileira de Futebol], mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Dani Alves. Isso é uma chapada na cara de todas nós, mulheres, especialmente o caso do Dani Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante posicionar-me. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte”, disse Leila Pereira, em declarações ao UOL Esporte.

De recordar que Dani Alves e Robinho foram condenados, respetivamente, a quatro anos e meio e nove anos de prisão por violação.

No caso do ex-avançado, o caso remonta a 2013, a condenação foi em 2020, mas ainda não foi cumprida a sentença.

Já o antigo lateral direito foi condenado pelo Tribunal de Barcelona em finais de 2022. Foi-lhe concedida libertação provisória, mediante o pagamento de uma fiança de um milhão de euros, entre outras condições.

Como as contas de Dani Alves estão arrestadas, julgava-se que seria o pai de Neymar a avançar com o dinheiro. No entanto, a situação parece não se confirmar.