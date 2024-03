Gyokeres. “Portugal tem muito boas hipóteses” de vencer o Euro 2024

O avançado sueco Gyokeres marcou contra a equipa das quinas no particular desta quinta-feira. No final da partida considera que Portugal “tem muito boas hipóteses” de conquistar o Euro 2024.

Novo selecionador

“Temos um novo selecionador e uma nova forma de jogar, quer no ataque quer na defesa. Só treinámos algumas vezes, foi o primeiro jogo, não é de estranhar que as coisas não tenham saído na perfeição no primeiro jogo. Jogámos contra uma seleção muito boa, que nos feriu quando teve as oportunidades”.

Diferença entre Suécia e Sporting

“Não é algo em que eu penso. Temos grandes jogadores aqui. Jogámos contra uma boa equipa, que nos dificultou muito e teve muita posse de bola. Talvez não tenha tido tantas oportunidades como no Sporting, mas ainda é só o primeiro jogo, veremos como será quando jogarmos juntos durante algum tempo. Acho que vamos fazer algo bom no futuro”

Portugal favorito

“Sim, acho que têm muito boas hipóteses, têm jogadores muito bons. Vai ser difícil, porque há outras seleções que também são muito boas, mas têm grandes hipóteses de vencer”.

Portugal derrotou a Suécia, por 5-2, em jogo de preparação para o Euro 2024.