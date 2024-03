João Cancelo faz exames ao coração (e só depois retoma ao Barça)

João Cancelo ficou fora da convocatória do jogo do Barcelona frente ao Atlético de Madrid, na capital espanhola, na segunda-feira, o que levantou questões àcerca do bem-estar do jogador.

No final do jogo, marcado pelo regresso de João Félix ao Barça, e que finalizou com resultado de 3-0 para a equipa catalã, vários jogadores dedicaram a vitória a Cancelo, que "estava a passar por uma fase mais difícil", como afirmou Fermín López.

A imprensa catalã avançou, esta quarta-feira, com a informação que João Cancelo não jogou por recomendação médica, por razões meramente preeventivas. Segundo o que apurou a rádio RAC1, foi detetado um problema no coração de um familiar do jogador, e agora os serviços médicos do clube querem descartar que seja hereditário.

“O João Cancelo é um rapaz muito sensível, uma pessoa extraordinária com um coração muito grande. Ficou muito afetado por não ter podido estar com a equipa. Por isso é que o Fermín lhe dedicou a vitória. Ele quer jogar, quer estar, tem um compromisso e uma dedicação tremendos. Dedicamos esta vitória ao Cancelo”, foram as palavras de Xavi Hernández na conferência de imprensa.



Até ao momento, o lateral português não participou na convocatória da seleção (tal como João Félix), embora se esperasse que ambos se juntassem no segundo jogo do intervalo, frente à Eslovénia.

Entretanto, o jornal Mundo Desportivo avançou que foram despistados quaisquer problemas de coração no jogador, pelo que poderá acompanhar a seleção portuguesa nesta pausa e, mais tarde, continuar a jogar no FC Barcelona.

“É sempre um orgulho para mim representar Portugal, espero conseguir fazê-lo neste Europeu. Ainda não consegui, infelizmente. No último, tive Covid-19 mas espero conseguir agora. As expectativas são muito altas, vamos passo a passo. Favorito? Não gosto de falar em favoritos. O futebol é sempre uma surpresa. Temos jogadores de grande qualidade, isso sem dúvida. Em todas as posições temos jogadores capazes de enfrentar qualquer seleção. No grupo somos os favoritos, sem dúvida, somos a seleção mais forte. Roberto Martínez? Tenho muito boas impressões. Foi uma pessoa que me acolheu desde o primeiro dia de forma exemplar. É um treinador moderno, que gosta da seleção ofensiva e dá-nos muita liberdade. Tem uma cultura de jogo que gosto e a rapidez com que ele aprendeu o português e tentou falar o português connosco foi importante, isso conquistou cada jogador”, tinha comentado João Cancelo esta segunda-feira, numa entrevista à RTP.