Buscas na Federação Espanhola de Futebol. Há detenções

A Unidade Central Operacional (UCO) da Guarda Civil de Espanha realizou buscas na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), esta quarta-feira de manhã, segundo avança a agência de notícias EFE. De acordo com o jornal "Marca", foram efetuadas "algumas detenções".

Estão sob investigação "supostos delitos relacionados com a corrupção nos negócios, a administração desleal e o branqueamento de capitais", entre 2018 e 2023, adianta a EFE. Informa, ainda, a estação de televisão La Sexta que, em causa, estão suspeitas de celebração de contratos alegadamente irregulares nos últimos cinco anos, incluindo a mudança da Supertaça de Espanha para a Arábia Saudita.

La Sexta também dá conta de que as buscas incluíram a residência de Luis Rubiales, ex-presidente da RFEF, em Granada. De fora, está a residência do ex-jogador do Barcelona Gerard Piqué, intermediário no negócio da transladação da Supertaça para o Médio Oriente.

A EFE avança, também, que as formalidades desta quarta-feira deverão concluir-se com sete detenções e a constituição de cinco arguidos.

