O Barcelona confirma que João Cancelo está apto a jogar futebol ao mais alto nível.

O clube catalão adianta que o internacional luso realizou exames médicos que descartaram problemas cardíacos.

"O jogador da equipa principal João Cancelo não viajou para Madrid no último fim de semana para o jogo com o Atlético Madrid por recomendação médica. O João Cancelo passou de forma satisfatória os testes sob a supervisão do departamento médico do clube e irá juntar-se à Seleção Nacional portuguesa", escreveu o Barça na rede social X.

Cancelo realizou exames depois de o irmão Pedro Cancelo ter confirmado um problema cardíaco. O protocolo de saúde em Espanha obriga os familiares próximos a despistar problemas.