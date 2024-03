Uruguai. Campeonato suspenso após agressão a árbitro

O campeonato uruguaio de futebol está suspenso depois de um árbitro ter sido agredido durante a partida entre o Racing e o Peñarol, da quinta jornada do Torneio de Abertura.

Em comunicado, a Associação Uruguaia de Árbitros de Futebol lembra que os atos de violência contra os árbitros “têm-se agravado” e, por isso, “é impossível o normal desempenho da atividade”.

A direção da associação “lamenta e repudia profundamente o ato de violência ocorrido no estádio Alfredo Victor Viera, no qual o companheiro Frederico Piccardo foi agredido de forma cobarde por um adepto que se encontrava na bancada do Racing”.

O campeonato estava com três das oito partidas da quinta jornada do Torneio de Abertura disputadas antes de ter sido suspenso.