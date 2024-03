Recorde reforçado. Jesus soma 29 triunfos consecutivos

O Al Hilal, de Jorge Jesus, venceu o Damac, em casa, por 2-1, em partida da jornada 24 do campeonato saudita.

Esta assim alargado para 29 o número de triunfos consecutivos da equipa que lidera a liga.

Al Dawsari marcou aos 79 minutos e ofereceu a Michel o segundo tento aos 90+3 minutos, que carimbou o reforço do recorde.

Antes, aos 86 minutos, o croata Domagoj Antolic tinha empatado a partida.

Com este resultado, o Al Hilal mantém-se na liderança, com 68 pontos, mais 12 do que o Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio.