Golo, assobios e uma camisola queimada. A vindicação de João Félix frente ao Atlético

João Félix abriu caminho à vitória do Barcelona no terreno do Atlético de Madrid, equipa que o emprestou aos catalães, por 3-0, este domingo.

Existe um GIF muito conhecido da série "Brooklyn Nine-Nine", em que o capitão Raymond Holt, personagem do falecido ator Andre Braugher, levanta o punho num gesto de triunfo e exclama "vindication!", "vindicação" em português. Esta foi a noite de vindicação de Félix.

Frente ao Atlético, com que ainda tem contrato mas de onde saiu em desacordo com o treinador, Diego Simeone, o internacional português finalizou, aos 38 minutos, uma jogada coletiva para fazer o 1-0 do Barcelona. Pediu logo desculpa, em vez de festejar, antes de ser engolido pelos companheiros. Contudo, mais tarde, os adeptos madrilenos deixariam bem claro que nada estava perdoado.

Adeptos do Atlético não gostam da "lei do ex"

Robert Lewandowski ampliou a vantagem do Barcelona a abrir a segunda parte, após recuperação de bola no meio-campo do Atlético, e Fermín López concluiu um contra-ataque com o 3-0 ao minuto 65.

Aos 77 minutos, novo momento de relevo para Félix: foi substituído por Vítor Roque e presenteado com uma forte assobiadela pelos adeptos do Atlético. Já antes do jogo, fora do estádio, um grupo de fãs "colchoneros" tinha expressado a sua antipatia pelo (ainda?) seu jogador, ao queimar uma camisola do português, momento partilhado nas redes sociais.

Com esta vitória, o Barcelona passa a somar 64 pontos, no segundo lugar, e mantém-se na perseguição ao Real Madrid, líder da La Liga, com mais oito pontos que os catalães. O Atlético encontra-se apenas em quinto, com 55 pontos, menos 17 que o primeiro e nove que o segundo.