Manchester City-Real Madrid é o jogo cartaz dos quartos de final da Liga dos Campeões

O campeão europeu em título, Manchester City, vai defrontar o Real Madrid nos quartos de final da Liga dos Campeões. É o jogo de maior cartaz da principal prova da UEFA, numa fase já sem equipas portuguesas.

Os três portugueses do City - Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes - vão medir forças com o Real Madrid, numa reedição da meia-final da época passada. Nessa eliminatória, as equipas empataram na capital espanhola e os "citizens" golearam, em casa, por 4-0.

O Arsenal, que eliminou o FC Porto, que conta com Fábio Vieira e que não chegava aos quartos de final há 14 anos, vai defrontar o Bayern de Munique de Raphael Guerreiro, enquanto que o Atlético de Madrid vai jogar contra o Borussia Dortmund.

O Paris Saint-Germain, com Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos no plantel, vai defrontar o Barcelona de João Cancelo e João Félix.

Ficou ainda definido todo o caminho até à final. Nas "meias", o vencedor da eliminatória Arsenal-Bayern defrontará quem sairá do Real Madrid-Manchester City, enquanto que Atlético de Madrid ou Dortmund vão defrontar o PSG ou Barcelona.

A final está marcada para o dia 1 de junho, em Wembley, em Londres.