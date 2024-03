O Al Nassr derrotou o Al Ahli por 1-0, na liga saudita, com mais um golo de Cristiano Ronaldo.

CR7 soma já 36 golos na temporada.

A partida teve dois golos anulados, um para cada equipa.

Com este triunfo, a equipa consolida a segunda posição no campeonato e tem agora nove pontos de avanço sobre o Al Ahli. Na frente do campeonato continua o Al Hilal, de Jorge Jesus, com 65 pontos e menos um jogo.