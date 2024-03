Adeptos do Brighton provocaram Roma com... ananás na pizza

A segunda mão dos oitavos de final entre Brighton e AS Roma ficou marcada por uma provocação insólita dos adeptos britânicos, que receberam os italianos em casa. Tudo por causa de pizza.

Os adeptos do Brighton exibiram uma tarja que dizia "Totti adora ananás na pizza", gozando com o antigo jogador histórico da Roma e referindo o que para muitos é um "pecado" gastronómico: colocar fruta no prato italiano.

Não se sabe até que ponto a provocação teve efeito, mas o Brighton conseguiu vencer a partida por 1-0. No entanto, na soma das duas mãos, a Roma passou por 4-1.

O sorteio dos quartos de final da Liga Europa, onde se encontra o Benfica, é feito esta sexta-feira.