Selecionador da Bélgica renova contrato até ao Mundial 2026

O selecionador da Bélgica, Domenico Tedesco, renovou contrato por mais dois anos, até ao Mundial 2026, anunciou a Federação de Futebol.

Tedesco sucedeu a Roberto Martínez, agora selecionador português, após o Mundial 2022. Desde então, a Bélgica soma dez jogos sem perder, ainda que o ítalo-alemão já tenha protagonizado uma grande polémica: uma zanga com Thibaut Courtois afastou o guarda-redes das opções.

Depois de uma qualificação fácil para o Euro 2024, com vitória no grupo e 20 pontos conquistados em 24 possíveis, a Bélgica vai defrontar a República da Irlanda e a Inglaterra em março, em particulares de preparação. Contudo, não terá Kevin De Bruyne, que ficou de fora por precaução, devido a uma pequena lesão na virilha.

"É melhor dar-lhe tempo para recuperar bem no City e tê-lo pronto para o Europeu. Não podemos correr riscos agora, muito menos com o Kevin", explicou Tedesco, após o anúncio da lista de convocados.

A Bélgica defrontará a Irlanda, em Dublin, a 23 de março. O confronto com a Inglaterra está marcado para o dia 26, em Wembley.

Jogos de preparação para a fase final do Euro 2024, em que a Bélgica está inserida no grupo E, juntamente com Eslováquia, Roménia e o vencedor do "play-off" entre Bósnia e Herzegovina, Ucrânia, Israel e Islândia.