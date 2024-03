Inter Miami nos "quartos" da Champions da CONCACAF à boleia de Suárez e Messi

O Inter Miami apurou-se para os quartos de final da Taça dos Campeões da CONCACAF, na madrugada desta quinta-feira, ao derrotar os compatriotas do Nashville, por 3-1, na segunda mão dos "oitavos".

Um apuramento com autoria de Luis Suárez e Lionel Messi, que na primeira mão já tinham marcado os dois golos com que o Inter empatara (2-2) com a equipa do Tennessee e, neste jogo, voltaram a decidir.

O uruguaio abriu o marcador aos oito minutos e o argentino ampliou aos 23. Ao minuto 63, Robert Taylor confirmou a qualificação - o golo de Sam Surridge, nos descontos, já de nada valeu ao Nashville.

Com este resultado agregado de 5-3, o Inter Miami avança para os quartos de final, em que vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os mexicanos do Monterrey, cinco vezes vencedor da prova, e os norte-americanos do Cincinnati. Na primeira mão, nos EUA, os centro-americanos venceram por 1-0; agora, jogam em casa.

Também já estão definidos os duelos entre o Columbus Crew (EUA) e o Tigres (México), e entre o Pachuca (México) e o Herediano (Honduras). O América (México), já apurado, terá pela frente New England Revolution (EUA), que venceu a primeira mão por 4-0, ou Alajualense (Costa Rica).