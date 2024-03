"Valores que defendemos são diametralmente opostos". Áustria exclui três jogadores por cânticos homofóbicos

Ralf Rangnick excluiu três jogadores do Rapid de Viena da última convocatória da seleção da Áustria, por terem sido apanhados a entoar cânticos homofóbicos após o dérbi da capital austríaca.

O capitão do Rapid, Guido Burgstaller, e os seus companheiros Marco Grull e Niklas Hedl foram filmados no ato, depois da vitória, por 3-0, sobre o rival, o Áustria de Viena, no dia 26 de fevereiro.

Os vídeos foram disseminados nas redes sociais, o que levou a um rápido pedido de desculpas do Rapid de Viena, por "declarações que não deviam ter sido feitas". Comunicado que também incluía um pedido de desculpas de Burgstaller: "Infelizmente, não podemos corrigir este erro."

"Gostaríamos de distanciar-nos de forma clara de qualquer descriminação e homofobia, e pedir desculpa a qualquer pessoa que tenhamos, direta ou indiretamente, ofendido com o nosso comportamento. Temos noção de que somos um exemplo e, infelizmente, não correspondemos, de todo, a essa responsabilidade", pode ler-se.

Grull também recorreu às redes sociais para "pedir desculpa pessoalmente a todos" pelo episódio: "Garanto que arcarei com as consequências. (...) A homofobia não tem lugar na nossa sociedade."