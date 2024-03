The New Saints e o recorde do Guinness válido, o que não era e o que aí vem (esperam eles)

A história de amor-ódio entre o The New Saints e o Guinness World Records conta-se em três recordes: o que já foi, o que afinal não era e aquele que, espera o clube da I Liga do País de Gales, está para vir. O TNS, como também é conhecido, foi notícia na segunda-feira, quando o Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, chegou à 28.ª vitória consecutiva e bateu o recorde do mundo de futebol masculino de jogos seguidos a vencer (o recorde absoluto pertence à equipa feminina do Lyon, que em 2013 alcançou uma série de 41 triunfos em catadupa). A marca anterior era dos galeses, mas a pergunta de "qual?" ainda gera confusão. Em entrevista à Renascença, o presidente do The New Saints explica que a sua equipa chegou duas vezes às 27 vitórias consecutivas, em 2016 e já esta época. No entanto, o Guinness só validou a primeira série.

"Ganhámos todos os jogos desde setembro, mas, ao sétimo jogo, tivemos uma vitória por penáltis e eles [Guinness] disseram-nos que esse jogo não contava, por isso tiraram-nos sete jogos e voltámos aos 20. Mas ganhámos os cinco jogos que disputámos desde então, por isso estamos a caminho de apanhar o nosso recorde antigo e esperamos poder seguir e resgatar o recorde ao Al Hilal", afiança Mike Harris. Harris explica que o jogo da Taça da Escócia foi decidido a favor do The New Saints nas grandes penalidades, contudo, "as regras do Guinness World Records ditam que o jogo tem de ser ganho nos 90 minutos", pelo que a série de 27 vitórias seguidas desta época não foi reconhecida. "Originalmente, disseram-nos que tinha sido, mas depois reviram as suas regras e decidiram que não devia ser. De qualquer modo, já éramos os detentores do recorde, de 2016. Era esse o recorde até o Al Hilal, da Arábia Saudita chegar às 28 vitórias consecutivas", detalha.

São estes o recorde que já foi (o de 2016) e que afinal não era (o desta temporada). Qual é, então, o que o campeão galês espera que venha a ser? "A sequência que pensávamos que era o novo recorde não é válida, mas desde então ainda não perdemos, por isso, estamos no jogo 25 de uma série de vitórias. Esperamos conseguir apanhar o nosso antigo recorde e conseguir recuperar o que perdemos", sublinha Harris, que se mostra confiante em apanhar o Al Hilal: "Estamos três vitórias atrás deles." O presidente do The New Saints não é o único que confia poder voltar a ser o recordista mundial de vitórias consecutivas: "O meu treinador, Craig Harrison, está muito determinado em recuperar o recorde, por isso será muito interessante, nos próximos jogos, ver como é que corre." O Al Hilal bateu o recorde do Guinness de vitórias consecutivas na segunda-feira, ao triunfar no terreno do Al Ittihad, por 2-0, e elevar a série máxima para 28. Para trás, ficam as marcas do The New Saints, de 27 triunfos seguidos, de 2016, e do Ajax, 26, obtida em 1971/72.