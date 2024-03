"Quando tem a bola, as minhas pulsações não sobem". Pau Cubarsí, o novo MVP adolescente do Barcelona

Marcaram Fermín, João Cancelo e Lewandowski, mas a grande estrela da vitória do Barcelona frente ao Nápoles, por 3-1, que garantiu a passagem aos quartos de final, foi o adolescente Pau Cubarsí, eleito melhor em campo na sua estreia na Liga dos Campeões. Eis o "Kaiser de Michoacán", que secou Victor Osimhen, a maior estrela do Nápoles, fez 68 passes (com acerto de 94%), mais que qualquer um dos seus companheiros de equipa, recuperou a bola cinco vezes, ganhou três duelos aéreos e ainda criou uma oportunidade de golo, no dia em que também se tornou o defesa mais jovem de sempre a disputar uma eliminatória da Champions, com 17 anos de idade. E foi eleito MVP. "Foi um dos melhores dias da minha vida. Passámos aos 'quartos' depois de anos complicados. Passámos da pressão à ambição", enalteceu Pau Cubarsí, em declarações à imprensa espanhola, no final da partida, antes de resumir as suas qualidades para quem o tivesse visto jogar pela primeira vez: "Saio a jogar desde trás, como sempre se fez na Can Barça, e nos duelos tento sempre ir a 200% para ganhá-los." É esse o perfil que o próprio Barcelona traça do jovem defesa, no seu site oficial. "Um central que empresta liderança e assertividade na defesa, mas também sabe sair a jogar", pode ler-se.

"Quando tem a bola, as minhas pulsações não sobem"

Presença habitual na equipa B do Barcelona, apesar de ainda ter idade de juvenil, Pau Cubarsí estreou-se, oficialmente, pela equipa principal aos 16 anos, frente ao Unionistas de Salamanca, na Taça do Rei, no dia 18 de janeiro. Esta temporada, já leva quase 30 jogos nas pernas. Além da Champions, tem participações na Youth League (duas), no campeonato espanhol (nove), na Taça do Rei (duas), pelo Barça B (nove) e outras quatro no Mundial sub-17, em novembro, em que ajudou a Espanha a chegar aos quartos de final (eliminada pela Alemanha). "O Pau surpreende-me. Tem este carácter, este temperamento, esta forma de jogar, esta qualidade", elogiou Rafa Márquez, treinador dos B, em 2023.