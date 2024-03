Philippe Clément. “Precisamos de jogar acima do nosso nível” para eliminar o Benfica

O treinador do Rangers Philippe Clément defende que a sua equipa precisa de jogar acima do seu nível habitual para se impor ao Benfica, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

"Sabemos que precisamos de jogar acima do nosso nível para nos qualificarmos, mas faremos tudo para o conseguir e o apoio dos nossos adeptos vai dar-nos um pequeno extra", disse o técnico do Rangers, que empatou 2-2 em Lisboa, no primeiro jogo.

Philippe Clément observou que "a lotação esgotou muito rapidamente" e que o clube poderia "ter vendido bilhetes para encher dois ou três estádios", considerando que o líder da Liga escocesa "já poderia ter vencido em Lisboa".

Na primeira mão, o Benfica esteve por duas vezes em desvantagem, na sequência dos golos marcados por Tom Lawrence, aos sete minutos, e Dujon Sterling, aos 45+5, mas conseguiu igualar em ambas, graças a Ángel Di María, aos 45+2, de grande penalidade, e a um autogolo de Connor Goldson, aos 67.

"Em Lisboa, não estacionámos o autocarro em frente à nossa baliza, como tantas equipas fazem contra eles. (...) Claro que frente a uma equipa como o Benfica, com tanta qualidade, temos de estar mais atentos, porque tem tantos jogadores capazes de fazer diferença", advertiu.

O técnico sustentou que na quinta-feira passada o Rangers não permitiu oportunidades claras de golo aos encarnados, e espera conseguir "fazê-lo de novo" em Glasgow, apesar de reconhecer que os seus jogadores cometeram "alguns erros" no Estádio da Luz.

"Não somos ingénuos. Sabemos que Benfica tem jogadores talentosos e experientes. Tem campeões do mundo na sua equipa, vários jovens de grande talento, que sairão por muito dinheiro, talvez já no fim desta época, como [João] Neves", analisou.

Clément lembrou também que, ao contrário do Rangers, o campeão português "poupou cinco ou seis jogadores" no domingo, no triunfo por 3-1 sobre o Estoril, para a I Liga, mas não escondeu a satisfação com o regresso aos treinos de Todd Cantwell, apesar de o avançado não estar "preparado para jogar 90 minutos".

"Sabemos que será uma grande surpresa em toda a Europa se eliminarmos o Benfica, mas estamos confiantes que o podemos fazer", assinalou o treinador belga, de 49 anos, que espera um bom jogo em Ibrox, até "porque ambas as equipas jogarão para ganhar".

O Rangers defronta na quinta-feira o Benfica, em Glasgow, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, com início às 17h45, que será dirigido pelo árbitro eslovaco Ivan Kruzliak.