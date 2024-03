Rafa Benítez de saída do Celta: a cronologia de uma carreira especial que se despenhou cedo demais

Rafa Benítez já não é treinador do Celta de Vigo. A saída do treinador espanhol, ao fim de oito meses no cargo, foi anunciada esta terça-feira, em comunicado. O sucessor de Carlos Carvalhal não resistiu aos maus resultados. Os galegos encontram-se no 17.º lugar da Liga Espanhola, apenas dois pontos acima da zona de despromoção, com saldo de cinco vitórias, nove empates e 14 derrotas. A gota de água foi a goleada sofrida com o Real Madrid, por 4-0, no domingo. O Celta de Vigo, que agradece a Benítez a "absoluta dedicação e o compromisso total", já anunciou sucessor: trata-se de Claudio Giráldez, de 36 anos, que orientava a equipa B desde a temporada passada.

Rafa Benítez tem um percurso de mais a menos. Começou a carreira nas camadas jovens do Real Madrid, antes de passar por Valladolid, Osasuna e Extremadura, até chegar ao Tenerife. Foi nas Canárias que fez o primeiro trabalho de renome. Subiu o clube, que na época anterior estivera muito perto de descer, da segunda divisão à I Liga. Também chegou aos oitavos de final da Taça do Rei, tendo eliminado, pelo meio, o Deportivo da Corunha, que era na altura um dos grandes do futebol espanhol. Os anos dourados em Espanha e Inglaterra

O Valência estava atento e foi buscar o jovem técnico de 41 anos que fizera sensação pelo Tenerife. A decisão revelou-se acertada: logo na primeira temporada, Rafa Benítez levou os "morcegos" à conquista do campeonato, à frente do Deportivo de Nuno Espírito Santo e Hélder Cristóvão e do Real Madrid de Luís Figo. A segunda época de Benítez no Valência não correu bem (quinto lugar), contudo, na terceira, voltou a sagrar-se campeão - desta vez perante o Barcelona de Ricardo Quaresma, o Deportivo de Jorge Andrade e o Real Madrid de Figo e Carlos Queioz - e conquistou a Taça UEFA.

O salto para o Liverpool foi o passo natural de uma carreira que prometia grandes voos. A magia da primeira época voltou a concretizar-se: os "reds" ficaram em quinto na Premier League, mas venceram a Liga dos Campeões, na histórica final diante do AC Milan, de Rui Costa, em que chegaram ao intervalo a perder por 3-0, recuperaram e, no desempate, Jerzy Dudek agigantou-se e defendeu três penáltis. Em seis épocas no Liverpool, Rafa Benítez venceu também uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça, porém, ficou sempre aquém do grande objetivo: o título de campeão inglês, que escapava desde 1990 (e continuou a escapar a todos os treinadores do clube de Merseyside, até 2019/20). Sofreu outro duro golpe: em 2006/07, voltou à final da Champions, mas perdeu - a "vingança" do Milan estava escrita. Rafa, o namorado depois do grande amor

Foram os últimos anos de glória de Benítez. Rumou ao Inter de Milão em 2010/11, no entanto, o peso de suceder a José Mourinho foi demasiado grande e nem chegou a completar a época. Depois, o Chelsea, para completar a temporada iniciada por Roberto Di Matteo: venceu a Liga Europa, frente ao Benfica, mas voltou a ficar aquém no plano interno, com um modesto terceiro lugar. Benítez regressou a Itália em 2013/14, para orientar o Nápoles, um trabalho que lhe permitiu recuperar um pouco da reputação que perdera. Um terceiro e um quinto lugares na Serie A, "oitavos" e meias-finais da Liga Europa, uma Taça de Itália e uma Supertaça. Seguiu-se nova tarefa de sucessão a um treinador que conquistara a Champions - o terceiro, depois de Inter e Chelsea -, agora Carlo Ancelotti, no Real Madrid. Foi um desastre. Desde a desavença com Cristiano Ronaldo aos maus resultados, o reinado de Benítez foi curto e sensaborão.