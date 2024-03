Maradona na cancha, Diego fora dela: a história da mudança do Barcelona para o Nápoles

Não era só em campo, ou devido à saúde, que Maradona tinha problemas. O antigo jogador também tinha desentendimentos com os dirigentes do Barcelona, em particular com o presidente, Josep Lluís Núñez, o seu maior inimigo no clube e o homem que disse "sim", no verão de 1984, à venda do "Pelusa" ao Nápoles.

Na primeira época, foi diagnosticado com hepatite, em dezembro de 1982. Logo no início da segunda, uma entrada dura de Andoni Goikoetxea, conhecido como "o Carniceiro de Bilbau", tirou-o de combate durante três meses, devido a uma fratura do tornozelo. Começou aí uma rivalidade entre Maradona e o Athletic de Bilbau que teria repercussões nessa mesma temporada.

Quem não poderá ver as duas antigas equipas jogar é Diego Maradona, que morreu em 2020, aos 60 anos, vítima de paragem cardiorrespiratória, depois de uma operação a um coágulo no cérebro. A vida de "El Pibe" foi praguejada de doenças, uma das razões, precisamente, para a saída do Barcelona.

Se Maradona fez a festa nos dois anos em Barcelona, com títulos e uma rara ovação no Santiago Bernabéu, a vida de Diego foi mais difícil. Foi apenas em Nápoles que Diego e Maradona foram felizes. Esta terça-feira, só um dos dois antigos clubes do argentino ficará a sorrir.

Numa entrevista antiga à TV3, recuperada em 2020 pelo jornal "Mundo Deportivo", Núñez explicou que a decisão se deveu a vários fatores, entre a promessa de uma venda lucrativa, a imagem que considerava que os jogadores do Barcelona deviam projetar e os problemas de Maradona com as drogas.

"Tinha uma queixa da polícia, que me disse para ter muito cuidado com o assunto [uso de drogas por parte de Maradona]. Falei com ele e ele disse-me que não era verdade. Pelo menos, foi o que me disse. O Barcelona tem de ter jogadores com uma imagem refinada, que não procuram conflito e que beneficiam a imagem do clube", argumentou.

Presidente entre 1978 e 2000, e falecido em 2018, Núñez disse, também, não entender "um jogador que deixa o Barcelona porque tinha um contrato melhor mas diz que a culpa foi presidente".

A gota de água chegou no reencontro entre Barça e Athletic, na final da Taça do Rei, no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, no dia 5 de maio de 1984.

Depois de nova entrada dura de Goikoetxea (várias entradas bem rijas e não apenas do "carniceiro"), e já consternado com os insultos xenófobos - relacionados com a ascendência nativo-americana do seu pai - dos adeptos bascos, Diego Maradona perdeu o controlo após uma provocação de Miguel Sola.

O argentino levantou-se, encostou a testa ao espanhol e, após umas quantas palavras aparentemente pouco simpáticas de lado a lado, o caos rebentou. O melhor é mesmo ver o vídeo: