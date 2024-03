Gonçalo Ramos marcou no empate do PSG

O avançado internacional português Gonçalo Ramos marcou um dos golos do líder destacado PSG, no empate (2-2) caseiro com o Reims, em encontro da 25.ª jornada do campeonato francês.

O '9' dos parisienses faturou aos 19 minutos, selando, então, a reviravolta no marcador (2-1), depois de o zambiano Marshall Munetsi dar vantagem aos forasteiros, aos sete, e de o marroquino Yunis Abdelhamid faturar na própria baliza, aos 17.

Em cima do intervalo, aos 45 minutos, o marfinense Oumar Diakité selou o 2-2 final.

Ramos acabou por ser substituído aos 73 minutos, por Kylian Mbappé, num jogo em que Danilo Pereira também foi titular, cedendo o lugar ao compatriota Nuno Mendes, aos 70. Por seu lado, Vitinha não saiu do banco de suplentes dos parisienses.

Na classificação, o bicampeão em título PSG ainda reforçou a liderança do campeonato, passando a somar 56 pontos, mais 10 do que o Brest, segundo classificado, que no sábado perder por 1-0 no reduto do Lens.

O Reims é nono colocado, com 35 pontos.