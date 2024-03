Arsenal-Porto. Uma fotografia dos avassaladores londrinos (com 89 golos e uma maldição)

O Arsenal perdeu com o Porto, num jogo a contar para a primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. Olhando para a tabela classificativa dos gunners na Premier League, o feito dos rapazes de Sérgio Conceição só sai engrandecido. Os londrinos não perderam qualquer jogo desde 20 de janeiro e apenas numa ocasião o jogo acabou com a diferença mínima de golos. Ou seja, são oito partidas consecutivas a vencer (descontando o jogo no Dragão).

A mentalidade vencedora, que tem faltado ao Arsenal dos últimos anos, parece ter evoluído para dar lugar a uma equipa com veia goleadora, esmagadora. Há não muito tempo, o Arsenal bateu o Crystal Palace, por 5-0, e marcou seis golos na casa do West Ham. A chapa 5 voltou a ser levantada contra o Burnley, em meados de fevereiro.

Num jogo sem qualquer remate enquadrado com a baliza, uma estatística anormal para uma equipa que chega ao último terço com tranquilidade (e afinação), o Arsenal sofreu um golo tardio que deu a vitória aos dragões.

O Arsenal tem, neste momento, o melhor ataque da Premier League, com 70 golos marcados em 28 jornadas (89 no total da época, em 39 jogos, com 35 golos sofridos). O título fugiu no ano passado e agora a equipa de Mikel Arteta volta a colocar o emblema do norte de Londres também no norte (ou topo) da tabela classificativa. O empate entre Liverpool e Manchester City permitiu que o Arsenal saltasse para o topo da classificação, depois da vitória, por 2-1, sobre o Brentford.

O City está com 63 pontos, enquanto o Arsenal garante a liderança com 64 pontos, a par do Liverpool. Os gunners têm mais golos marcados e, por isso, têm vantagem sobre a formação de Anfield.