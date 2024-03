Liverpool e City empatam, Arsenal é o novo líder

Liverpool e Manchester City empataram a um golo, num encontro para a 28.ª jornada da Liga inglesa, um desfecho que confirma o Arsenal como novo líder da competição.

Em Anfield Road, o campeão inglês colocou-se no comando da partida, quando decorria o minuto 23, graças ao desvio certeiro do central John Stones, mas, já no segundo tempo, o guarda-redes brasileiro Ederson cometeu uma grande penalidade sobre o uruguaio Darwin Núñez, que o argentino Mac Allister (50) não desperdiçou.

O antigo guardião do Benfica lesionou-se ao cometer a falta e acabou por sair pouco depois, tendo sido rendido por Ortega.

No City, os lusos Rúben Dias e Matheus Nunes ficaram no banco, enquanto Bernardo Silva alinhou os 90 minutos.

Com este resultado, os “citizens” mantêm o último lugar do pódio, com 63 pontos, e os “reds” o segundo posto, com 64, os mesmos do novo líder Arsenal, que na terça-feira recebe o FC Porto, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.