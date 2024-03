Barbra Banda, a nova estrela dos Orlando Pride, é a segunda jogadora mais cara de sempre

Barbra Banda, futebolista de 23 anos, tornou-se a segunda contratação mais cara de sempre do futebol feminino. Vai jogar na Liga Norte-Americana de Futebol Feminino, uma das mais competitivas do mundo, pelos Orlando Pride.

Banda jogava no Shanghai Shengli, da China, onde marcou 41 golos em 52 jogos. Segundo a BBC, para além do número volumoso de golos, foi a primeira jogadora a marcar dois hat-tricks consecutivos, contra os Países Baixos e China, nos Jogos Olímpicos.

“Acreditamos que investir nas melhores jogadoras do mundo é um pré-requisito de sucesso”, disse o dono do Pride, Marl Wilf. O também presidente do clube acrescentou que Barbra Banda vai trazer qualidade técnica e ritmo para o ataque.