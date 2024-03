Al Hilal de Jorge Jesus bate recorde mundial com 27.ª vitória consecutiva

O Al Hilal, orientado pelo português Jorge Jesus, bateu o recorde mundial de vitórias consecutivas em jogos oficiais, ao somar a 27.ª, no reduto do Al-Riyadh (3-1), em encontro da 23.ª jornada do campeonato saudita de futebol.

A formação saudita venceu todos os jogos oficiais disputados desde 25 de setembro de 2023, entre campeonato (16 encontros), Liga dos Campeões asiática (oito) e Taça da Arábia Saudita (três), ultrapassando o registo do Ajax, na temporada 1971/72.

O registo do The New Saints, do País de Gales, de 27 triunfos consecutivos, é desmentido pelo próprio clube em resposta à Renascença.

Na vitória histórica do Al Hilal, o português Rúben Neves, aos 57 minutos, de penálti, o brasileiro Michael, aos 75, e o sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 90+3, também num castigo máximo, marcaram os tentos do Al Hilal, que lidera agora o campeonato saudita com mais 12 pontos do que o Al Nassr, dando a volta ao autogolo de Ali Al Bulayhi, aos 52.