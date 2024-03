Philippe Clement. “Estivemos muito perto de fazer história”

O treinador do Rangers, Philippe Clement, estava orgulhoso com o desempenho dos seus jogadores na Luz diante do Benfica.

Fazer história

"Penso que estivemos muito perto de fazer história aqui. Esta equipa [o Benfica] nunca perdeu um jogo da Liga Europa em casa e estivemos perto disso esta noite. Por isso, não estou totalmente contente, mas estou orgulhoso da minha equipa. Mostraram ter mentalidade coletiva e fizeram as coisas bem. Marcámos bons golos. Tivemos azar nos dois golos que sofremos. Primeiro um penálti e depois um autogolo. É uma pena sofrermos golos assim, senão teria sido fantástico. Mesmo assim, foi um desempenho forte da minha equipa”.

Benfica

"Este é um bom resultado, marcámos dois bons golos ao Benfica. Mas temos um grande desafio pela frente. Ficou à vista a grande qualidade que eles têm. Li num jornal que o valor das transferências deles é superior ao nosso em 120 milhões de euros. É uma grande tarefa. Mas não posso pedir mais do que aquilo que os meus jogadores fizeram hoje."

Benfica e Rangers empataram 2-2 na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.