City ganha dérbi de Manchester

O Manchester City venceu o Manchester United, por 3-1, com reviravolta, em mais uma jornada da liga inglesa.

No dérbi da cidade, os “red devils” – com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze – até marcaram primeiro, por Rashford, aos 8 minutos.

No entanto, a equipa de Pep Guardiola reagiu e, com Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, deu a volta ao marcador.

Foden bisou, aos 56 e 80 minutos, e Haaland assinou o ponto, aos 90+1.

Com este resultado, o City sobe aos 62 pontos, a um do Liverpool na Premier League. Já o United é sexto, com 44 pontos.