O Besiktas, de Fernando Santos, perdeu 1-0 contra o Galatasaray, no dérbi da jornada 28 do campeonato turco.

O único golo da partida foi apontado pelo ex-arsenalista Al Musrati, na própria baliza.

Esta vitória deixa o Galatasaray na liderança, com 75 pontos, mais dois do que o Fenerbahçe. Já o Besiktas é quarto, com 46 pontos.