"Triste e de coração partido": Pogba suspenso por quatro anos por doping

Paul Pogba foi suspenso por quatro anos após ter acusado positivo num teste antidoping, avançou o “La Repubblica” esta quinta-feira.

O internacional francês testou positivo a testosterona antes do jogo entre a Juventus e a Udinese, no dia 20 de agosto de 2023. Pogba não saiu do banco durante toda a partida.

“Fui informado da decisão do Tribunal Nacional de Antidoping e acredito que o seu veredicto é incorreto", assim reagiu o futebolista, numa publicação no Instagram. "Estou triste, chocado e de coração partido por tudo aquilo pelo qual trabalhei na minha carreira profissional me estar a ser retirado. Quando estiver livre das restrições legais, toda a história irá tornar-se clara, mas nunca, de forma consciente ou deliberada, tomei qualquer suplemento que viole as normas antidoping."

Na altura do incidente, o jogador justificou a presença da substância dizendo que a mesma é proveniente de um suplemento alimentar prescrito por um médico dos Estados Unidos, onde Pogba teve uma consulta. A testosterona é um esteroide que ajuda a acelerar o desenvolvimento muscular.