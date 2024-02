"É o melhor dia da minha vida". Miúdos de Klopp fizeram-se grandes e deram vitória ao Liverpool

Os miúdos encarnaram em graúdos e deram a vitória a um Liverpool assombrado por lesões. Lewis Koumas e Jayden Danns, ambos jogadores das camadas jovens do clube de Anfield, foram chamados por Jurgen Klopp e não desapontaram.

O Liverpool foi a jogo com seis jogadores menores de 21 anos no onze inicial. Alisson, Diogo Jota, Darwin Nuñez, Mo Salah e Alexander Arnold são alguns dos nomes mais sonantes da equipa que estavam impedidos de ir a jogo.

O golo do jovem jogador aumentou a pujança dos "reds" e, quando voltaram do intervalo para o segundo tempo, a partida ficou mais equilibrada.

Danns entrou para o lugar de Koumas e mostrou que já podia ser um jogador experiente, apesar dos tenros 18 anos: marcou o primeiro golo pela equipa principal do Liverpool com um chapéu ao guarda-redes do Southampton.