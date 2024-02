Nápoles dá pontapé na crise e goleia

O Nápoles goleou o Sassuolo, por 6-1, em partida em atraso da jornada 21 da liga italiana.

Em destaque esteve Victor Osimhen, que fez um “hat-trick”. Os outros golos do campeão italiano foram apontados por Rrahmani e Kvaratskhelia, que bisou.

Já pela equipa da casa marcou o conhecido Uros Racic, que até abriu o marcador.

Com esta vitória, a primeira do novo treinador Francesco Calzona, o Nápoles apanhou a Lazio, com 40 pontos. Por sua vez, o Sassuolo continua em zona de descida.