Cristiano Ronaldo com um jogo de castigo por gesto obsceno

O avançado Cristiano Ronaldo foi suspenso por um jogo e multado em cerca de 7 mil euros pelo gesto obsceno no encontro diante do Al Shabab, no domingo.

A queixa tinha sido apresentada pelo Al Shabab, equipa de Vítor Pereira. O Comité Disciplinar da Federação Saudita de Futebol aceitou o protesto.

CR7 vai falhar a receção ao Al Hazm esta quinta-feira.

Dentro das quatro linhas, o Al Nassr venceu por 3-2, com um golo de Cristiano Ronaldo e dois de Talisca.

No final da partida, Cristiano Ronaldo respondeu a provocações dos adeptos adversários que gritavam por Messi.