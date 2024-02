Gyökeres vai ter um selecionador que sabe do ofício do golo

O dinamarquês Jon Dahl Tomasson foi anunciado como novo selecionador de futebol da Suécia, até 2026, vínculo que a federação assumiu ser automaticamente renovado se apurar para o campeonato do Mundo.

O treinador de 47 anos será o primeiro estrageiro de sempre a orientar a seleção sueca e terá a sua estreia precisamente frente a Portugal, num jogo particular agendado para 21 de março, em Guimarães.

Tomasson, que já foi adjunto da seleção da Dinamarca e de várias equipas holandesas, estava livre de compromissos depois de ter deixado, há algumas semanas, o Blackburn Rovers, da segunda divisão inglesa, tendo ainda passado pelo futebol sueco, no qual se sagrou campeão duas vezes pelo Malmo, em 2020 e 2021.

Enquanto futebolista, o novo responsável da Suécia destaca-se por ser o maior goleador da história da seleção da Dinamarca, com os mesmos 52 golos de Poul Nielsen, tendo representado formações como os italianos do AC Milan, os ingleses do Newcastle, os neerlandeses do Feyenoord, os alemães do Estugarda e os espanhóis do Villarreal.