Alberth Elis. “ainda é impossível comentar o prognóstico vital e funcional”

O Bordéus atualizou a situação clínica do avançado Alberth Elis, mas ainda não há grandes informações.

O antigo jogador do Boavista sofreu um traumatismo cranioencefálico, na partida contra o Guingamp, da segunda liga francesa, e está em coma induzido.

“Acompanharemos a evolução do seu estado de saúde no hospital nos próximos dias. Neste momento ainda é impossível comentar o prognóstico vital e funcional de Alberth”, lê-se no comunicado do clube.

Segundo o Bordéus, “o clube espera, portanto, não poder comunicar novas informações decisivas durante alguns dias, e não fará mais comentários sobre o estado de saúde de Alberth”.

O emblema francês pede ainda contenção relativamente à divulgação de informações médicas, por respeito à família.