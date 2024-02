Valencia solicita adiamento do jogo com o Granada após incêndio que provocou quatro mortos

O Valência pediu o adiamento do jogo com o Granada depois de um incêndio num edifício da capital da comunidade valenciana provocar, pelo menos, quatro mortes e vários feridos e desaparecidos. As duas equipas tinham encontro marcado para este sábado, no estádio do clube andaluz.

“O Valência junta-se às condolências pelas vítimas do terrível incêndio no bairro de Campanar e pede o adiamento do jogo com o Granada”, lamentou o clube em comunicado, informando também que as formações do clube vão fazer um minuto de silêncio antes dos treinos desta sexta-feira.

O Granada apoia a petição da formação valenciana. “A entidade vermelha e branca presta condolências aos familiares e amigos dos falecidos neste trágico acontecimento e envia todo o seu apoio às vítimas. Da mesma forma, informa que apoiará o pedido de adiamento do jogo e informará a Real Federação Espanhola de Futebol e a Liga Profissional de Futebol”, é possível ler no comunicado oficial publicado na página oficial do clube.

O Levante, outro clube da cidade, também solicitou o adiamento do jogo caseiro com o Andorra, a contar para a segunda liga espanhola.

Vários clubes da liga espanhola, incluíndo Real Madrid e Barcelona, já prestaram condolências às vítimas do incêndio.

“O Real Madrid, o seu presidente e direção, mostram a mais profunda consternação pelas vítimas do incêndio na cidade de Valência nas últimas horas e solidariza-se com todas as pessoas afetadas”, lê-se no comunicado dos merengues.