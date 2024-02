​Rangers e Atalanta são os adversários de Benfica e Sporting na Liga Europa

Com o SC Braga pelo caminho, após desaire angustiante no Azerbaijão, souberam-se esta sexta-feira os adversários de Benfica e Sporting, nos oitavos da Liga Europa: Rangers e Atalanta.



O Benfica, que pouco encantou no play-off contra o Toulouse, vai defrontar o Rangers, livrando-se assim dos outros cabeças de série – Brighton, Bayer Leverkusen, Liverpool, Atalanta, Slavia Praga e Villarreal.

Os escoceses, que agora contam com Fábio Silva, ganharam o Grupo C, à frente de Sparta de Praga, Betis e Aris Limassol.

Já o Sporting, que também não é cabeça de série e bateu o Young Boys no play-off, vai olhar nos olhos a Atalanta, outra vez, evitando desta forma Brighton, Bayer Leverkusen, Liverpool, Slavia Praga e Villarreal.

A Atalanta ganhou o grupo do Sporting, com mais três pontos do que os lisboetas. No confronto direto, italianos venceram em Lisboa (2-1) e empataram em Bérgamo.

O percurso

O Benfica caiu da Liga dos Campeões para a Liga Europa, depois de somar quatro derrotas e um empate em seis jogos contra Real Sociedad, Inter e Red Bull Salzburg.

Foi então necessário competir no tal play-off da Liga Europa, onde teve pela frente o competitivo Toulouse, treinado pelo espanhol Carles Martínez. Valeu à equipa de Roger Schmidt os dois penáltis de Ángel di María, na Luz, na primeira mão. Em França, o marcador não saiu do 0-0.

O Sporting ficou atrás da Atalanta no Grupo D da Liga Europa, por isso teve de fazer este exame de acesso aos oitavos de final do torneio. O Young Boys e o seu sintético eram os rivais. Um 3-1 em Berna, elucidativo da capacidade desta equipa em sofrer pouco, e um desperdício alarmante em Alvalade foram o suficiente para os leões seguirem em frente.

O outro representante na prova era o SC Braga, que saiu da Liga dos Campeões com alguma naturalidade, pois os rivais apurados foram Real Madrid e Nápoles. Fica a nota da superioridade perante o União de Berlim. No play-off, surpreendentemente, a boa equipa minhota, com alguns problemas defensivos já identificados há muito, caiu perante o Qarabag do Azerbaijão.

Os oitavos da Liga Europa:

Sparta-Liverpool

Marselha-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting-Atalanta

Milan-Slavia

Qarabag-Leverkusen