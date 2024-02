"Deixei de comer carne por princípios, pela exploração animal": a decisão e a dieta de Aitana

Aitana é a melhor futebolista do planeta. A cada toque na bola, torna-a mais redonda. Tem olhos na nuca, usa patins em vez de botas, roda como se não respeitasse o manual de instruções das articulações. Não passa dos 162cm, talvez para manter uma cumplicidade com a bola tão íntima que às vezes soa a perversidade.

Nasceu em Sant Pere de Ribes, Barcelona, no dia 18 de janeiro, o mesmo em que nasceu Pep Guardiola. Depois dos títulos pelo Barça e o de campeã do mundo com a seleção espanhola, um feito imenso desvalorizado e coberto pelo manto do descaramento e indecência por causa de um dirigente, seguiu-se a Bola de Ouro.

É uma campeã das meninas, das mulheres e, porque não?, dos garotos e dos homens que gostam de arte e de gente bem formada. Se as lutas contra o machismo e pelo respeito pela futebolista, sobretudo depois daquele beijo indesejado de Rubiales a Hermoso, têm sido as suas bandeiras, Aitana Bonmatí deu agora a conhecer outra.

Numa entrevista ao “As”, perguntaram à atleta do Barcelona como é que se cuida, nomeadamente quanto a alimentação, para evitar lesões. Ela começou por convocar o misticismo, confessando que toca sempre na madeira porque não gosta de falar sobre lesões, ainda por cima numa altura em que muitos joelhos de jogadores têm sido tão castigados.

“É triste…”