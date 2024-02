Raphael Wicky. “Gyokeres é um ponta de lança de topo”

O treinador do Young Boys, Raphael Wicky, deixou elogios ao Sporting e a Gyokeres, mas também à segunda parte dos seus jogadores em Alvalade, apesar da eliminação na Liga Europa.

Eliminatória

"Dou os parabéns ao Sporting por ter passado à fase seguinte. Foi completamente merecido. Enfrentámos um adversário com um nível elevadíssimo a nível físico, técnico e tático. Se queríamos ultrapassar esta equipa, precisávamos de dois jogos perfeitos e não foi o caso. Ainda assim, dei os parabéns à minha equipa pelo empate fora contra uma equipa fortíssima."

Empate

"Penso que foi um empate que merecemos, também com um pouco de sorte, pois o Sporting não concretizou as oportunidades e desperdiçou um penálti. A forma como a equipa entrou na segunda parte fez por merecer o empate. Este desfecho deve deixar-nos com um bom sabor na boca enquanto equipa."

Erros

"Com bola, não podemos cometer erros, pois o Sporting é muito forte no contra-ataque e a fazer as transições. Fizemos demasiados erros nos dois jogos e temos de ser melhores na posse de bola. Não chega defender bem, também temos de atacar bem para poder criar oportunidades. Na segunda parte, conseguimos fazê-lo, mas, de uma forma geral, foi insuficiente."

Gyokeres

"O Gyokeres é um ponta de lança de topo, já o demonstrou em Portugal e na Europa. É muito completo, rápido, joga com os dois pés e é muito inteligente. É difícil ter um plano para o parar. Se houver vários jogadores a marcá-lo, há outros que ficam livres e que têm também imensa qualidade. Não o conseguimos desligar completamente, é difícil."

Sporting e Young Boys empataram 1-1, em Alvalade, na segunda mão do “play-off” da Liga Europa. Os leões seguem em frente na prova depois de terem vencido 3-1 na Suíça. O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa realiza-se esta sexta-feira, a partir das 11h00.