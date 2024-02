Jesus ganha e continua na Liga dos Campeões asiática

O treinador português Jorge Jesus apurou-se com o Al Hilal para os quartos de final da Liga dos Campeões asiática de futebol, após voltar a bater o Sepahan, de José Morais, por 3-1.

Depois do triunfo em solo iraniano, na primeira mão dos oitavos de final, o Al Hilal repetiu o mesmo resultado na Arábia Saudita, com golos de Al Dawasari, aos 76 minutos, do internacional português Rúben Neves, aos 82, e do avançado sérvio Mitrovic, aos 90+7.

O Sepahan, campeão iraniano, ainda teve alguma esperança quando Ahmadzadeh reduziu a diferença na eliminatória, aos 54 minutos, mas a expulsão de Yazdani, aos 71, acabou por comprometer a tarefa da equipa de José Morais.

O Al Hilal é o atual detentor da Champions asiática.