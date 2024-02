Caicedo fez um golo lindo na Gold Cup feminina: do tumor com 15 anos ao Real Madrid, esta é a história dela

Só de tempos em tempos é que surge uma pessoa capaz de marcar o futebol mundial. No futebol feminino, Marta marcou uma geração de meninas que sonhavam com o impossível: serem jogadoras de futebol. Linda Caicedo era uma dessas meninas que sonhava em jogar num grande palco do desporto-rei.

Caicedo fez a sua estreia no futebol profissional com apenas 14 anos, no América de Cali, mas a sua tenra idade não foi barreira para a glória a que estava destinada. A jovem jogadora colombiana foi artilheira do campeonato nacional da Colômbia e levou a sua equipa à conquista do título.

A carreira de Linda Caicedo parecia estar apenas a começar. Com um talento para ter a bola no pé como poucas têm, a expectativa já rebentava a escala. Contudo, em 2020, no início da pandemia da covid-19, a sensação colombiana sentiu uma dor no abdómen e foi diagnosticada com um tumor nos ovários. Tinha apenas 15 anos.

Foi sujeita a uma cirurgia, retirou o ovário que alojava o tumor e enfrentou seis ciclos de quimioterapia. “Naquele momento, eu não achei que fosse possível jogar profissionalmente de novo. Mentalmente, foi um momento muito difícil”, disse a jogadora à FIFA.

Contudo, a avançada não deixou que o cancro a travasse. Venceu a batalha e voltou aos relvados no final de 2020. Completamente recuperada, teve uma sequência de competições internacionais que fizeram com que os clubes europeus morressem de amores por ela.

Na Copa América de 2022, edição sediada na Colômbia, Caicedo marcou dois golos e levou para a casa o prémio de melhor jogadora da competição. Faltou a cereja no topo do bolo. Na final contra a poderosa seleção do Brasil, saíram derrotadas, num jogo que terminou 1-0.