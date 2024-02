Já se conhecem os árbitros para os jogos da Liga Europa

Esta terça-feira ficaram a conhecer-se os árbitros que vão apitar as equipas portuguesas na segunda mão do play-off da Liga Europa, agendados para quinta-feira.

No Toulouse-Benfica, numa partida que os portugueses ganharam vantagem na Luz (2-1), o italiano Maurizio Mariani será o árbitro. O jogo começa às 17h45.

Já o Sporting, que venceu o Young Boys na Suíça, por 3-1, vai ter a arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak. Esta partida arranca às 20 horas.

Os minhotos, uma equipa a viver um período delicado, viaja até ao Azerbaijão para defrontar o Qarabag com arbitragem do búlgaro Georgi Kabakov. O Sp. Braga perdeu, em casa, por 2-4.

O árbitro português João Pinheiro vai estar no Rennes-AC Milan. Bruno Jesus e Luciano Maia serão os árbitros auxiliares, com João Gonçalves como quarto árbitro e Tiago Martins e Hélder Malheiro no VAR.