E 24 jogos depois, Gattuso está fora do Marselha. A caminho está uma espécie de campeão do CAN

Gennaro Gattuso foi demitido do comando técnico do Marselha, comunicou o clube. Jean-Louis Gasset é o substituto do antigo internacional italiano. A imprensa francesa já tinha avançado a notícia, mas só esta terça-feira é que a decisão foi oficializada.

“O Marselha gostaria de agradecer ao Gennaro e a toda a sua equipa pelo compromisso e profissionalismo infalíveis que mostraram todos os dias e desejamos o melhor para o futuro”, disse o clube francês numa nota positiva.

O treinador estava no Marselha desde setembro de 2023 e venceu nove dos 24 jogos que realizou pelo clube do sul de França. Gattuso deixou o Marselha na nona posição da qualificação.

Em dezembro, o antigo médio conseguiu quatro vitórias consecutivas que colocaram o Marselha em sexto lugar. Contudo, já não vencem há seis jogos para a Liga Francesa. Apesar da época menos positiva, o Marselha continua na Liga Europa depois de ter terminado a fase de grupos em segundo lugar do Grupo B, atrás do Brighton, de Inglaterra.

Gattuso jogou pelo AC Milan durante mais de dez anos e foi internacional pela Itália, atuando no Campeonato do Mundo de 2006, torneio que a seleção italiana venceu. Para além de ter jogado no Milan, também treinou o clube italiano, assim como Nápoles e o Valência. Se nos de Milão ficou 83 jogos e na terra onde Diego Maradona é deus permaneceu outros 81, agora tem tido prestações flash: 22 jogos em Espanha e outros 24, como vimos, na cidade francesa que agora abandon

Em 2021, 23 dias após o anúncio de que iria treinar a Fiorentina, o clube anunciou a rescisão de contrato com o antigo internacional italiano. No mesmo ano, enquanto estava em negociações com o Tottenham, vieram a público denúncias de racismo, sexismo e homofobia, o que levou o clube inglês a abandonar as negociações. Nuno Espírito Santo acabou por ser o escolhido dos spurs.

Jean-Louis Gasset, treinador de 70 anos, deverá ser o substituto de Gattuso no comando técnico do Marselha, segundo a BBC. Foi despedido da seleção da Costa do Marfim durante a Taça das Nações Africanas, logo após a fase de grupos da competição que os costa-marfinenses acabaram por ganhar.