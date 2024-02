Alerta de Idalécio ao FC Porto. "Cuidado com o ataque do Arsenal"

Idalécio Rosa, antigo jogador português radicado em Londres, avisa que o Arsenal "vale, sobretudo, pela sua parte ofensiva".

Os "gunners" fazem prova desta observação com os 20 golos apontados nas últimas cinco partidas disputadas. Todas elas na Premier League. É esta equipa que joga com o FC Porto na quarta-feira, no Estádio do Dragão, para a primeira mão dos oitavos de final da Champions League.



Ouvido por Bola Branca, Idalécio, de 50 anos, antigo futebolista de Farense, Rio Ave, Nacional e Sporting de Braga, faz notar o poderio ofensivo do Arsenal, mas também acrescenta que estamos perante uma equipa "que está a criar, mais uma vez, grande expectativa nos adeptos".

Adeptos do Arsenal entusiasmados

Em face deste bom momento dos londrinos, os adeptos estão encantados.

Os adeptos do Arsenal "são fervorosos e estão com grande expectativa para darem continuidade nesta prova" à boa época interna, sublinha o ex-jogador, que dá conta ainda do interesse em redor do encontro da segunda mão. Mesmo com casa cheia garantida.

"Há interesse de muitos amigos portugueses para o jogo da segunda mão, embora essa vontade dependa também do desafio de amanhã no Dragão", finaliza.

