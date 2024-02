Bayern volta a perder e já está a 8 pontos do Bayer

O Bayern Munique deu mais um passo em 'falso' rumo ao seu 12.º título consecutivo de campeão alemão de futebol, ao perder por 3-2 em Bochum, para ficar a oito pontos do líder Bayer Leverkusen.

A formação bávara, que vinha de duas derrotas, uma em Leverkusen (0-3), para o campeonato, e outra em Roma, com a Lazio (0-1), para a Liga dos Campeões, até começou bem, adiantando-se no marcador logo aos 14 minutos, por Jamal Musiala.

O Bochum, colocado na segunda metade da tabela, deu, no entanto a volta ao resultado ainda na primeira parte, com tentos do japonês Takuma Asano, aos 38 minutos, e de Keven Schlotterbeck, aos 44.

Aos 77 minutos, as coisas complicaram-se ainda mais para o Bayern, com a segunda expulsão consecutiva, depois de Roma, do central francês Dayot Upamecano. Na transformação do respetivo penálti, o austríaco Kevin Stoger fez o 3-1.

Mesmo com 10, o Bayern ainda conseguiu reduzir, aos 87 minutos, pelo inglês Harry Kane, cuja 'maldição' de ausência de títulos parece ter mesmo 'contagiado' os bávaros. O ex-Tottenham é, porém, o menos culpado e já soma 25 golos na Bundesliga.

Na tabela, o Bayern Munique, com o treinador Thomas Tuchel cada vez mais tremido, manteve-se com 50 pontos, no segundo lugar, agora a oito do invicto Bayer Leverkusen, que nunca foi campeão, enquanto o Bochum subiu a 11.º, com 25.