Atenção Benfica. Toulouse derrota Mónaco

O Toulouse, adversário do Benfica na Liga Europa, foi vencer ao Mónaco, por 2-1, em jogo da 22.ª jornada da Liga francesa de futebol.

Vincent Sierro, aos 41 minutos, e Logan Costa, aos 70, marcaram os golos do Toulouse, enquanto Akliouche foi o autor do tento dos monegascos, aos 48.

O Toulouse quebrou um ciclo de duas derrotas seguidas na Ligue 1 e impediu o Mónaco de subir ao segundo lugar, e aproveitar o desaire do Nice no terreno do Lyon, na sexta-feira.

O adversário do Benfica subiu um lugar para o 13.º posto, com 23 pontos, enquanto o Mónaco ficou em quarto, em igualdade com o Lille, de Paulo Fonseca, que é terceiro, com 38 pontos, mas ao alcance do Brest, hoje anfitrião do Marselha, todos a larga distância do bicampeão Paris Saint-Germain, que lidera com 53.

No play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, o Benfica visita o Toulouse, na quinta-feira, a partir das 17h45, na segunda mão, à qual chega com uma vantagem de 2-1 conseguida em Lisboa.