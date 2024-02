Zanga por causa do ping-pong, Ferrari e perfume: de Son a Canizares, as lesões inusitadas do mundo do futebol

Ficar muito tempo a ver televisão, colocar perfume antes de sair de casa e até ir comprar um Ferrari. Os futebolistas profissionais não se lesionam apenas dentro das quatro linhas. Há incidentes do dia a dia que podem custar alguns meses sem jogar.



As lesões são um risco constante para quem pratica qualquer modalidade. Os clubes já se preparam para o pior e tentam proteger da melhor forma os seus jogadores, contudo nada prevê o que acontece fora do horário de treinos.

Há dezenas de jogadores que já contraíram lesões que nada têm a ver com o futebol, mas que os impedem de praticar o desporto-rei. Heung-min Son, Rio Ferdinand, Éver Banega, Alan Wright e Santiago Cañizares são alguns dos jogadores que já passaram por lesões insólitas.

Heung-min Son

O internacional sul-coreano, que atua no clube inglês Tottenham, teve o episódio mais recente de uma lesão carismática aos olhos do público.

Depois da derrota contra a Jordânia, na meia-final da Taça Asiática, Son deslocou um dedo da mão depois de uma discussão com os colegas da seleção por causa de uma partida de ténis de mesa.

Segundo o jornal "The Sun", os jogadores mais jovens da seleção, depois da eliminação na Taça Asiática, foram jogar uma partida de de ténis de mesa à hora de jantar.

Son, ao considerar que as refeições são um local de confraternização, trocou palavras acesas com os companheiros e acabou por deslocar o dedo.

Rio Ferdinand

O antigo defesa central do Manchester United também protagonizou uma lesão caricata. No seu tempo livre, o jogador estava em casa a ver televisão. Ao levantar-se, depois de estar muitas horas sentado, o defesa lesionou-se no joelho.

Rio Ferdinand foi protagonista da mais elevada transferência de um defesa na altura em que jogava profissionalmente.

Éver Banega

O médio internacional argentino teve um episódio que o deixou seis meses fora dos relvados. Quando parou o carro para abastecer combustível, o jogador esqueceu-se de puxar o travão de mão.

O carro começou a movimentar-se e passou por cima do tornozelo do centrocampista. O mago que hoje encanta no relvado do Newell´s fraturou a fíbula e a tíbula e teve de ser levado para o hospital numa ambulância. Acabou por ser sujeito a uma cirurgia e não jogou mais durante a temporada 2011/2012.

Alan Wright

Foi lateral-esquerdo e viveu os melhores momentos da carreira com o emblema do Aston Villa.

Como a maioria dos jogadores de futebol, que ostentam carros de altos custos nas idas para os centros de treino, Alan Wright comprou um Ferrari que, no entanto, acabou por deixá-lo mal.

O jogador de 1,63m distendeu o joelho enquanto esticava a perna para chegar ao pedal do acelerador. Na altura, acabou por trocar o carro italiano por um Rover 416.

Santiago Cañizares

O guarda-redes espanhol foi suplente de Andoni Zubizarreta nos Mundiais de 1994 e 1998 e teria a oportunidade de saltar para a titularidade no Mundial da Coreia so Sul e do Japão, em 2002. No entanto, o azar bateu-lhe à porta e um perfume estragou-lhe os planos.

Duas semanas antes da estreia, o importante guarda-redes daquele Valência sofreu um acidente bizarro. Enquanto colocava perfume, deixou cair o frasco que estava a usar. Como reflexo, tentou salvar a fragância com os pés, mas acabou por cortar o tendão do pé.

A lesão não foi grave, mas impediu o guarda-redes de jogar durante um mês, fazendo com que perdesse a disputa do Campeonato do Mundo.