O Arsenal derrotou o Burnley, por 5-0, em partida da jornada 25 da liga inglesa.

Os golos dos “gunners” foram apontados por Odegaard, Bukayo Saka (2), Leandro Trossard e Kai Havertz.

Com este resultado, o Arsenal sobe, à condição, ao segundo lugar com 55 pontos, a dois pontos do líder Liverpool.

De recordar que a equipa de Mikel Arteta é a adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A partida no Dragão está marcada para 21 de fevereiro.