Inter goleia e alarga vantagem na frente

O Inter goleou na receção à Salernitana por 4-0, na 25.ª jornada da Liga italiana, aumentando para 10 pontos a vantagem na liderança sobre o segundo classificado, a Juventus.

A equipa de Milão despachou o seu adversário na primeira parte, com três golos sem resposta, dois deles no espaço de dois minutos, aos 17 e 19, pelos seus dois avançados, o francês Marcus Thuram e o argentino Lautaro Martinez, respetivamente, e o terceiro aos 40, pelo lateral neerlandês Denzel Dumfries.

Resolvida a partida, Simone Inzaghi tratou logo de fazer poupanças, tendo em vista a receção ao Atlético de Madrid, na terça-feira, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, trocando nomeadamente Thuram e Martínez pelo chileno Alexis Sánchez e o austríaco Marco Arnautovic.

O Inter Milão, que viu um golo anulado a Arnautovic, aos 80 minutos, por fora de jogo, ainda chegaria ao 4-0, pelo avançado austríaco, aos 90+1, consumando a goleada perante o último classificado da Serie A.

Este triunfo permite ao Inter, que tem um jogo em atraso, aumentar para 10 pontos a vantagem sobre o mais direto perseguidor, a Juventus, confirmando que neste momento é a equipa mais forte de Itália e que não tem nenhum rival à altura.

O Inter lidera com 63 pontos (24 jogos), seguido da Juventus, com 53 (24), do AC Milan, com 52 (24), e da Atalanta, em quarto lugar, com 42 (23), enquanto a Salernitana permanece como lanterna vermelha, com apenas 13 pontos, em 25 jogos.