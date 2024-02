Diomandé de regresso aos treinos no Sporting

O futebolista Ousmane Diomandé reintegrou os treinos no Sporting, após várias semanas de ausência, em que esteve ao serviço da seleção da Costa do Marfim na Taça das Nações Africanas (CAN), informa o clube.

No dia seguinte ao triunfo sobre o Young Boys (3-1), em Berna, na primeira mão do “play-off” de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, a principal novidade da sessão foi a presença do central, de 20 anos, que no domingo conquistou a última edição da CAN com a sua seleção.

Diomandé realizou o último encontro pelo Sporting em 30 de dezembro, diante do Portimonense, tendo-se juntado posteriormente à concentração dos 'elefantes', pelos quais participou somente em dois jogos na CAN, ambos na fase de grupos, com Guiné-Bissau e Nigéria.

De acordo com a informação divulgada pelo clube lisboeta, os jogadores mais utilizados na partida com o Young Boys fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente, num apronto que teve lugar no Estádio José Alvalade.

O Sporting volta a treinar na manhã de sábado, na academia do clube, em Alcochete.

Os leões preparam a visita ao terreno do Moreirense, agendada para segunda-feira, às 20h15, no encontro que encerra a 22.ª jornada da I Liga.

A formação comandada por Rúben Amorim é segunda classificada do campeonato, com 52 pontos, em igualdade com o líder Benfica, mas com menos um jogo do que os encarnados.