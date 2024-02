"La décision", Parte II. Mbappé vai trocar PSG por Real Madrid no final da época

Kylian Mbappé comunicou ao Paris Saint-Germain a intenção de sair no final da época, quando o seu contrato terminar, segundo avança, esta quinta-feira, o portal "The Athletic", que adianta também que o internacional francês pretende rumar ao Real Madrid.

Os termos da saída de Mbappé, que custa 200 milhões de euros por ano ao PSG em salários, ainda não estão totalmente definidos. A decisão será feita oficial nos próximos meses, quando a situação estiver finalizada.

Mbappé terá estado, desde o início de janeiro, em discussões com o Real Madrid. Algo que é livre de fazer, dado que está nos últimos seis meses de contrato com o PSG. Até 31 de julho de 2023, o avançado podia ter acionado uma cláusula - contemplada na renovação de 2021 - que lhe permitiria estender o contrato para a temporada 2024/25.

Deixou passar o prazo e, agora, prepara-se para abandonar França, pela primeira vez na carreira, no final da época. O PSG, segundo o "Athletic", prefere voltar, definitivamente, as costas à sua era de grandes estrelas e continuar a focar-se na aposta em jovens, como os portugueses Louis Mouquet, Nuno Mendes, Serif Nhaga, Vitinha e Gonçalo Ramos.

Kylian Mbappé foi formado entre Bondy e Mónaco, que o lançou no futebol profissional, pela mão do treinador português Leonardo Jardim. Em 2017, motivou um investimento de 180 milhões de euros (empréstimo com obrigação de compra no ano seguinte) para rumar ao PSG. Pelos campeões franceses, leva 243 golos em 290 jogos e já conquistou vários títulos, embora continue a faltar-lhe uma Liga dos Campeões.