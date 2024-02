Toque no rabo de Ocampos pode valer multa de €6.000 e proibição de entrar em estádios para adepto do Rayo

A Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Desporto de Espanha propõe uma sanção de 6.000 euros e a interdição de entrar em recintos desportivos durante um ano para o adepto do Rayo Vallecano que tocou Lucas Ocampos no rabo, durante o jogo contra o Sevilha.

“Este grave ato contra a integridade do jogador da equipa visitante fez com que a partida fosse interrompida por vários minutos. Após o ocorrido, o espectador e os seus companheiros mostraram uma atitude lúdica e provocativa diante dos protestos do jogador", acrescentou aquela comissão, em comunicado.